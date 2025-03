Mercato - PSG : La signature à 950 000€ défendue à Marseille !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mercredi, L’Equipe a dévoilé tous les salaires de Ligue 1 et on sait désormais quels sont les joueurs les mieux payés du championnat de France. Warren Zaïre-Emery émargerait lui à 950 000 bruts par mois au PSG, faisant de lui le 5ème joueur le mieux payé de L1. Si cette somme en a choqué certains, d’autres ont défendu le choix du club de la capitale d’offrir autant à WZE.

Espérant voir Warren Zaïre-Emery faire toute sa carrière au PSG, le club de la capitale l’avait prolongé en avril 2024 avec à la clé un énorme salaire. Ainsi, à seulement 19 ans, l’international français serait aujourd’hui le 5ème joueur le mieux payé de Ligue 1 avec un salaire mensuel brut de 950 000€. Une somme affolante versée à Zaïre-Emery à propos de laquelle les avis divergent.

« C’est n’importe quoi »

Lors du Super Moscato Show, le salaire de Warren Zaïre-Emery au PSG a fait débat. « C’est n’importe quoi un millions d’euros par mois pour Zaïre-Emery. Fais tes preuves, un premier contrat à 330, un deuxième à 700 et à 25 ans, si tu es le meilleur du monde, tu vaux un million », a notamment balancé Pierre Dorian, scandalisé par une telle somme.

« Pour les verrouiller, tu es obligé de donner un salaire correct »

Mais voilà qu’au micro de RMC, Eric Di Meco a lui tenu à défendre un tel investissement de la part du PSG. L’ancien de l’OM a expliqué concernant le salaire de Warren Zaïre-Emery : « Le gros problème de ces joueurs là, comme ils sortent de la formation, ils sont très vite libres. Donc pour les verrouiller, tu es obligé de donner un salaire correct. (…) Il faut résonner à l’inverse. S’ils n’avaient pas fait l’effort et que tu perds Zaïre-Emery qui part à Liverpool ou City, on dit quoi ? Chaque fois que tu as un gamin comme ça qui est parti d’un club, derrière, tu as des critiques car tu n’as pas su garder tes pépites ou les garçons que tu as formés et qui sont devenus très forts. Le problème, c’est que s’il part, on fait un débat pour dire que les dirigeants sont incompétents ».