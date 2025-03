Riolo victime de harcèlement comme Mbappé ?

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé s'est engagé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid l'été dernier. Alors que son ancien numéro 7 est parti pour 0€, le club de la capitale est allé au clash avec lui. D'après Daniel Riolo, Kylian Mbappé et lui ont été victimes de harcèlement de la part du PSG.

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé a claqué la porte du Parc des Princes à l'issue de sa septième saison passée à Paris. En effet, la star de 26 ans a migré vers Madrid pour rejoindre le club de ses rêves, le Real, le 1er juillet dernier.

Le PSG est champion du monde du harcèlement ?

Engagé jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a profité de sa situation contractuelle pour signer librement et gratuitement au Real Madrid. Ce qui n'a pas du tout plu au club présidé par Nasser Al-Khelaïfi. Alors que son ancien numéro 7 est parti pour 0€, le PSG est allé au clash avec lui. A en croire Daniel Riolo, l'écurie rouge et bleu a harcelé Kylian Mbappé. D'ailleurs, le journaliste de RMC Sport laisse clairement entendre qu'il a vécu la même mésaventure avec le PSG.

«J'en sais quelque chose»

« (Kylian) Mbappé n’est quand même pas le premier joueur qui quitte un club pour un autre club. Et la façon dont ça s’est passé, je sais que la majorité ont encore du mal à le comprendre, mais c’est plus de la faute du PSG que de sa faute à lui. C’est juste une réalité objective. La communication du PSG ? Elle fait beaucoup de mal. J’en sais quelque chose, en terme de harcèlement, ils sont champions du monde. Eux et leurs relais », a affirmé Daniel Riolo, présent dans l'émission l'After Foot ce mercredi soir.