Mbappé - PSG : Son retour est attendu !

La rédaction

Kylian Mbappé a pris position sur l'affaire Rabiot, dénonçant les insultes familiales subies par l’ancien Parisien. Pendant ce temps, l’hypothèse d’un choc PSG-Real en demi-finale de Ligue des champions suscite l'interrogation. Daniel Riolo estime cependant que le Parc des Princes réservera un bon accueil à Mbappé, rappelant la fête organisée par les ultras lors de son départ.

Alors que de nombreux joueurs se sont emparés de l'affaire Rabiot, Kylian Mbappé est venu à la rescousse de l'ancien du PSG en conférence de presse :

«Si tu fais un mauvais article, je ne vais pas parler de ta fille. C'est ridicule. On voit ça de plus en plus souvent. J'espère que ça va faire bouger les choses, servir d'exemple. Il y en a un peu marre. Il y a des limites à ne pas franchir, à ne pas dépasser. On ne veut pas voir ça.»

Un match PSG - Real en demi ?

Daniel Riolo se pose la question du traitement qui attendrait Kylian Mbappé en cas de confrontation contre le PSG. Si le Real Madrid et le PSG se sont tous les deux qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des champions, un affrontement au prochain tour n'est pas à écarter. Les deux clubs jouent respectivement Arsenal et Aston Villa et sont favoris pour atteindre la demi-finale. Une confrontation qui signifierait les retrouvailles de Kylian Mbappé avec le Parc des Princes.

Mbappé sera bien reçu par le Parc

Dans L'After Foot, Daniel Riolo s'est montré rassurant quant au retour de Kylian Mbappé à Paris :

«Je rappelle qu’il y a eu un barbecue géant organisé par le CUP. Ça n’aurait aucun sens que les supporters du PSG sifflent Mbappé après ce qu’ils lui ont fait pour son départ. Ça aurait très peu de chances sachant ce qu’il s’est passé quand il est parti. Il y a quand même eu une fête au Parc des Princes avec tous les leaders des assos.»