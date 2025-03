Kylian Mbappé : Une bombe se prépare pour 2026 ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après avoir manqué les deux derniers rassemblements de l’équipe de France, Kylian Mbappé est de retour en ce mois de mars. L’occasion pour le capitaine des Bleus de multiplier les sorties auprès des médias. Et voilà que certains propos de Mbappé en ont interpellé certains, notamment en ce qui concerne son avenir avec l’équipe de France. Faut-il s’attendre à le voir prendre sa retraite après le Mondial 2026 ?

A 26 ans, Kylian Mbappé a encore de belles années devant lui. Et pourtant, le verra-t-on encore longtemps sous le maillot de l’équipe de France ? Les derniers propos de l’attaquant du Real Madrid ont jeté un froid sur la suite de son aventure avec les Bleus. Tout est parti d’une déclaration lors de son interview accordée au Parisien, où Mbappé a lâché : « Griezmann a décidé d’arrêter, moi je vais essayer de continuer jusqu’à ce que je ne puisse plus. Et on verra jusqu’où ça me mènera ».

« Je me concentre seulement sur la Coupe du monde 2026 »

Il n’en fallait pas plus pour qu’on s’interroge sur l’avenir de Kylian Mbappé avec l’équipe de France. Et la question n’a d’ailleurs pas manqué de lui être posée. Ce mardi soir, de passage au 20h de TF1, Mbappé a expliqué : « Je ne vais pas faire ça pendant des années ? C’est le sport de haut niveau et le sport de haut niveau est intraitable pour n’importe quel joueur. C’est comme ça. Tu peux être aussi fort que tu veux, le sport de haut niveau n’attend personne. C’est un rythme qui est élevé. C’est pour ça qu’il faut être à la hauteur de ce rythme. Tant qu’on sera prêt à faire les efforts, on sera là. C’est l’histoire du foot, un jour d’autres joueurs viendront nous remplacer. (…) Pour le moment, je me concentre seulement sur la Coupe du monde 2026, c’est ce qui compte pour moi et le groupe. J'ai déjà dit, être champion du monde en 2026, c’est un objectif prioritaire en sélection. Ce serait incroyable pour moi de gagner une Coupe du monde une autre fois. C’est l’objectif principal ».

Que va faire Mbappé après 2026 ?

Kylian Mbappé l’a donc clairement assuré, pour le moment, il n’a que la Coupe du monde 2026 en ligne de mire. Et après ? Nul doute que le débat sur l’avenir du joueur du Real Madrid avec l’équipe de France devrait prochainement revenir sur la table à l’issue de cette compétition. Surtout si les Bleus venaient à décrocher une troisième étoile. Mbappé pourrait-il alors décider de se retirer en étant au top avec l’équipe de France ?

Alors, faut-il s’attendre à une bombe de Kylian Mbappé en 2026 ?