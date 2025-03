Mbappé - Dembélé : Le gros problème ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le dernier rassemblement de l'équipe de France, Ousmane Dembélé est passé dans une autre dimension avec le PSG en évoluant dans l'axe. Par conséquent, cela change la donne en Bleus puisque jusque-là, c'est Kylian Mbappé qui occupait ce poste sous les ordres de Didier Deschamps. Un problème que va devoir gérer le sélectionneur tricolore.

L'équipe de France est de retour. Les Bleus s'apprêtent effectivement à affronter la Croatie dans une double confrontation pour assurer sa place dans le Final Four de la Ligue des Nations. Pour cette occasion, Kylian Mbappé sera de retour pour la première fois depuis le mois de septembre, mais cette fois-ci, l'attaquant du Real Madrid n'apparait pas comme l'homme fort du secteur offensif des Bleus. Et pour cause, Ousmane Dembélé est dans la forme de sa vie avec le PSG alors qu'il évolue dans l'axe de l'attaque. Par conséquent, cela pourrait poser problème pour Didier Deschamps comme l'explique Harold Marchetti, journaliste du Parisien.

Mbappé-Dembélé : la nouvelle concurrence ?

« Je pense que Deschamps va s'employer à trouver le meilleur équilibre offensif en ne limitant plus, par exemple, le champ d'action de Dembélé au seul couloir. Il va lui offrir davantage de liberté », explique-t-il dans une session de questions-réponses organisée sur le site du Parisien, avant de poursuivre.

Un nouveau problème à gérer pour Deschamps

« Avec Mbappé, ils sont capables de permuter, au regard de leur large palette technique. Il y aura beaucoup de mouvements et compte tenu de leur complicité naturelle, chacun saura mettre son ego dans sa poche et penser collectif. Ça devrait, en principe, rejaillir positivement sur le rendement de l'équipe de France », ajoute Harold Marchetti.