PSG - Real Madrid : Mbappé annonce son équipe préférée

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Passé par l'AS Monaco et le PSG avant de signer au Real Madrid l'été dernier, Kylian Mbappé a donc déjà un certain vécu du haut de ses 26 ans. Mais l'attaquant tricolore l'a clairement annoncé mardi soir au JT de TF1 : il n'existe rien de plus important à ses yeux que l'équipe de France, dont il porte les couleurs depuis maintenant huit ans.

Absent des deux derniers rassemblements de l'équipe de France en octobre et novembre dernier pour des raisons encore relativement floues, Kylian Mbappé fait son grand retour en sélection nationale en ce mois de mars. Malgré les nombreuses spéculations liées à son absence, Mbappé tient à rappeler son grand amour pour les Bleus.

Flatté, le nouveau Mbappé du PSG sort du silence !

➡️ https://t.co/wqZYemkdVZ pic.twitter.com/enAwR8HOB8 — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) March 18, 2025

« L'équipe de France, la chose la plus importante »

Interrogé au JT de TF1 mardi soir, l'attaquant du Real Madrid a clairement souligné qu'il s'agissait même de l'équipe la plus importante à ses yeux : « Heureux de revenir ? Oui toujours. J’ai toujours dit que l’équipe de France c’était la chose la plus importante pour un joueur, c’est la chose la plus importante pour moi », indique Mbappé. Un discours qui indique donc assez clairement qu'il place les Bleus devant le Real Madrid ou le PSG, dont il a porté les couleurs pendant sept ans.

« Ça fait plaisir de revoir tout le monde »

« Ça fait plaisir de revoir tout le monde, les copains et de revêtir le maillot bleu », précise Kylian Mbappé sur son retour à Clairefontaine.