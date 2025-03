Adultère : Payet avec une autre femme, l’accusation qui fait scandale

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les temps sont durs pour Dimitri Payet. Alors que Vasco de Gama envisage de tourner la page dès l'été prochain, voilà qu'une jeune femme du nom de Larissa Ferrari annonce qu'elle a été en couple avec le joueur durant sept mois. Or, l'ancien membre de l'OM partage la vie de Ludivine depuis près de vingt ans.

Sur plan professionnel, Dimitri Payet n’est pas au mieux puisque Vasco de Gama lui aurait annoncé qu’il ne comptait plus sur lui. Un départ et une possible retraite l’été prochain est évoqué au Brésil. Sur le plan personnel, ce n’est pas mieux. En effet, une jeune femme a publié une vidéo dans laquelle elle affirme avoir eu une liaison cachée avec Payet durant sept mois.

Payet dénoncé par une femme

« J’ai décidé de le dénoncer parce que personne n’était au courant de notre relation et j’ai peur. Il a toujours été une personne incroyable même si nous avons eu des disputes comme dans toute relation, en raison de choses stupides comme la jalousie, mais j’ai peur que quelqu’un veuille le protéger et que quelque chose arrive. Il ne m’a jamais menacé ni rien, mais j’avais peur parce que j’en savais trop, c’est tout » a confié Larissa Ferrari.

Sa compagne est restée en France

Dans son explication, la jeune femme explique qu’elle n’est pas sortie du silence pour le buzz ou pour une quelconque contribution financière. « Soyons clairs : je n’obtiendrai rien pour cela et je n’ai pas besoin de me justifier ni de m’expliquer à qui que ce soit. Je dois assumer les conséquences de mes actes mais financièrement, il n’y a rien. Si vous inventez quelque chose, c’est votre problème » a déclaré Ferrari au portail Leo Dias. Pour rappel, Payet partage la vie de Ludivine depuis 2006. Pour des raisons familiales, elle est restée à Marseille avec ses quatre enfants.