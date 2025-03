Payet, l’humiliation sur une légende du PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Avant de signer au PSG en 2011 au tout début de l’ère-QSI, Blaise Matuidi a été le coéquipier de Dimitri Payet à l’ASSE. Son futur ex-ennemi à l’OM lui a fait quelques sales tours à l’entraînement comme l’a raconté Idriss Saadi en live pour Hako TV dernièrement. Explications.

Dimitri Payet s’est révélé aux yeux du grand public français au FC Nantes et à l’ASSE lors de la seconde partie des années 2000. Avant de devenir une icône de l’OM, club dans lequel il a joué 8 ans et demi, le natif de Saint-Pierre a choqué son monde au sein du vestiaire stéphanois.

«T’as vu Blaise ? Aujourd’hui, je lui mets 3 petits ponts»

A tout juste 20 ans, le milieu offensif réunionnais et ex-international français laissait des notes plutôt salées à certains de ses coéquipiers à l’entraînement. Devenu une figure forte de l’ère-QSI au PSG, Blaise Matuidi a passé des moments délicats face à Payet d’après Idriss Saadi qui s’est confié sur HakoTV ces dernières semaines. « Je l’ai connu à Saint-Étienne, c’était n’importe quoi. J’étais choqué, je ne savais même pas que c’était possible d’être aussi sûr de soi. Parfois, il me mettait un coup de coude dans le vestiaire, il me disait : « t’as vu Blaise ? Aujourd’hui, je lui mets 3 petits ponts ».

«Il venait à côté de moi et me disait « 1 petit pont, puis 2, 3»

« Et Dim arrivait : passement de jambe, petit pont, et après il venait à côté de moi et me disait « 1 petit pont, puis 2, 3 ». a conclu l’ancien joueur et coéquipier de Payet à l’ASSE. De quoi permettre à Blaise Matuidi de se remémorer de douloureux souvenirs.