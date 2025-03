Greenwood : L'OM a déjà trouvé son successeur !

La rédaction

Bilal Nadir, après une longue blessure, semble avoir trouvé sa place à l’OM, où il prend de plus en plus de responsabilités. Préféré à Mason Greenwood, le jeune milieu marocain de 21 ans impressionne Roberto De Zerbi, qui le voit comme le remplaçant idéal de l'ancien mancunien.

Absent pendant 8 mois après une blessure au ligament croisé, Bilal Nadir ne voyait pas son futur aussi radieux à l'OM. Le jeune joueur marocain de 21 ans prend de plus en plus d'importance dans l'effectif de Roberto De Zerbi et a notamment été titularisé lors des deux derniers matchs de l'OM (contre Lens et le PSG) à la place de Mason Greenwood.

Nadir préféré à Greenwood

Bilal Nadir, bien qu'encore imparfait, montre des signes très encourageants et serait devenu «une solution privilégiée par Roberto De Zerbi, qui le tient en haute estime», peut-on lire dans les colonnes de La Provence. L'OM aurait alors, en la personne de Bilal Nadir, le remplaçant idéal à Mason Greenwood.

«J'aime tout de lui»

Le coach de l'OM a déclaré à propos de Nadir il y a quelques semaines :

«J'aime tout de lui. Son comportement, sa personnalité, on lui donne toujours le ballon parce qu'il ne lui brûle pas les pieds, et il a toujours envie de progresser. C'est un milieu de terrain qui aime s'insérer entre les lignes, comme le poste où joue Rabiot l'exige.»