Zidane - Deschamps : Un gros problème annoncé ?

Didier Deschamps laissera les rênes de l’équipe de France à l’issue de la Coupe du monde 2026. Si Zinédine Zidane est fortement pressenti pour succéder à son ancien coéquipier, la piètre performance proposée par les Bleus ce jeudi soir face à la Croatie (2-0) pourrait mettre beaucoup de pression à Deschamps face à son successeur selon Jérôme Rothen.

Les Bleus dans le dur. Ce jeudi soir, à l’occasion du premier match de l’équipe de France en 2025, la formation de Didier Deschamps a sombré face à la Croatie en Ligue des Nations (2-0). Le sélectionneur tricolore n’a jamais semblé être en capacité de motiver les siens. Une responsabilité problématique, alors que l’ombre de Zinédine Zidane plane dans toutes les têtes pour succéder à Deschamps.

« Oui Zidane ferait mieux que Deschamps »

De son côté, Jérôme Rothen estime que Zinédine Zidane ferait mieux que Deschamps avec les Bleus en ce moment. « Oui Zidane ferait mieux que Deschamps, enfin Zidane ou n’importe qui d’autre. Hier il y a plusieurs choses qui m’ont interpellé. Déjà, c’est le manque d’investissement, le manque d’engagement, le manque de courses, et surtout, le manque d’envie. Et le manque d’envie, c’est pire que tout », a lâché l’ancien milieu de terrain sur RMC ce vendredi.

« Si ça continue de mal se passer, on va finir par comparer avec le successeur »

« C’était la rentrée de l’équipe de France, le mois de mars il est attendu par tout le monde, par le staff, par les joueurs, il y a une excitation particulière. La Croatie, ce n’est plus celle de 2018, et pourtant, tu as pris une leçon. Déjà parce qu’aucune cohésion, et individuellement ils se sont pas mis chiffon. Je peux comprendre les joueurs par moment quand ils disent qu’ils jouent trop, mais là tu portes le maillot de la sélection. Et Didier Deschamps, c’est le garant de tout ça. Et si ça continue de mal se passer, on va finir par comparer avec le successeur, Zinédine Zidane », conclut Jérôme Rothen.