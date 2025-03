Zidane : Clash au Real Madrid ? Il balance !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ayant remporté trois Ligue des Champions d’affilée avec le Real Madrid, Zinédine Zidane est considéré comme l’un des plus grands entraîneurs de l’histoire du club madrilène. Récemment, James Rodriguez, qui n’est jamais entré dans les plans de Zizou, est revenu plus en détail sur des possibles tensions avec le Français.

Loin des terrains, Zinédine Zidane fait toujours autant parler de lui. Perçu comme une véritable légende du Real Madrid, le Ballon d’Or 1998 aura marqué de son empreinte l’histoire du club merengue, notamment pour son passage en tant qu’entraîneur de 2016 à 2018, avec à la clé, trois victoires consécutives en Ligue des Champions sur cette période-là.

James Rodriguez plombé par Zidane ?

Pour autant, Zidane a parfois frustré certains de ses joueurs en le faisant que très peu jouer. C’est le cas de James Rodriguez. Adoré par Carlo Ancelotti à ses débuts en Espagne, le Colombien a payé l’arrivée de « Zizou » sur le banc madrilène. Prêté pendant deux saisons au Bayern Munich, le phénomène n’aura jamais retrouvé sa place dans la capitale espagnole. Récemment, ce dernier est revenu plus en détail sur son passage au Real Madrid. « Quand je suis arrivé à Madrid, je me suis demandé : 'Comment vais-je parler à Ramos, Karim, Modric, Cristiano ou Iker ?' Mais je suis arrivé et ils étaient tous très calmes comme s’ils jouaient dans le quartier avec leurs amis », a expliqué James au sein de l’émission espagnole Los Amigos de Edu.

« Je n’étais pas en colère contre lui comme on le disait »

Plus tard, le Colombien passé par l’AS Monaco s’est prêté à un jeu dans lequel il devait choisir le meilleur entre deux joueurs qui lui sont présentés. A la question « James Rodriguez ou Zinédine Zidane », ce dernier a répondu sans détour : « Zidane était très bon, il a gagné la Coupe du monde à son apogée, mais… James. Quand il est arrivé sur le banc, je n’ai eu aucun problème avec lui, je n’étais pas en colère contre lui comme on le disait, mais il a trouvé une super équipe dans laquelle je ne m’intégrais pas. »