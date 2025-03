«Je suis mort», Kylian Mbappé n'en peut plus !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pas le temps de se reposer pour le Real Madrid. Alors que la Casa Blanca avait dû batailler pour se qualifier face à l'Atlético de Madrid en Ligue des Champions, il a vite fallu se reconcentrer sur la rencontre de ce week-end face à Villarreal. Un enchainement qui a mis les organismes à rude épreuve, à commencer par celui de Kylian Mbappé.

Mercredi dernier, c'est lors des tirs au but que le Real Madrid a éliminé l'Atlético de Madrid de la Ligue des Champions. C'est donc avec 120 minutes dans les jambes et peu de temps de récupération que les joueurs de Carlo Ancelotti affrontaient Villarreal. Une rencontre qui a eu lieu ce samedi et cette programmation n'avait d'ailleurs pas manqué de faire rager le Real Madrid.

Mbappé fatigué !

Epuisé, le Real Madrid l'a tout de même emporté face à Villarrral (1-2). Mais bien évidemment, les Merengue étaient plus fatigués que jamais après la rencontre. Kylian Mbappé n'en pouvait plus et il l'a d'ailleurs exprimé dans des images filmées par Movistar. On a ainis pu voir le Français dire : « Je suis mort ».

Un doublé pour Mbappé

Kylian Mbappé n'avait donc plus de force à l'issue de la rencontre face à Villarreal. Il faut dire que le Français a énormément donné pour permettre au Real Madrid de s'imposer. En effet, alors que la Casa Blanca s'est retrouvée rapidement menée au score, Mbappé a répondu avec un doublé pour arracher la victoire et les 3 points.