Rabiot - PSG : L'incroyable rendez-vous !

Alexis Brunet

Cela était attendu lors du choc entre le PSG et l’OM : Adrien Rabiot a été ciblé par les supporters parisiens. Mais le milieu de terrain n’est pas le seul à avoir été pris pour cible, car la mère du joueur en a également pris pour son grade. Cette dernière a d’ailleurs répondu aux fans du club de la capitale et elle leur propose même un rendez-vous.

Dimanche soir, sur la pelouse du Parc des princes, les joueurs de l’OM ont particulièrement souffert, dont un en particulier. Du fait de son passé parisien, Adrien Rabiot a été majoritairement ciblé par les supporters du PSG. Le Français a été sifflé tout au long de la rencontre et certaines banderoles offensantes le concernant, mais également certains membres de sa famille, ont été brandies dans les tribunes.

PSG : Luis Enrique réclame une énorme signature en public !

➡️ https://t.co/YLDEBpeyOD pic.twitter.com/O6V8FBaFnq — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) March 18, 2025

Une banderole concernant le père de Rabiot décédé a créé la polémique

Si Adrien Rabiot pouvait donc s’attendre à des sifflets et à certains chants hostiles, le milieu de terrain ne s’attendait sûrement pas à voir une banderole offensante évoquant son père prendre place dans les tribunes du Parc des princes. Un cruel manque de respect de la part des supporters du PSG, car le papa de l’international français est décédé en 2019 des suites d’une grave maladie. Cela a donc suscité la polémique et la mère du Marseillais a tenu à revenir sur le sujet.

« Qu'ils viennent me le demander qui est le père d'Adrien »

Dans les colonnes de L’Équipe, Véronique Rabiot a tenu à répondre aux supporters du PSG. La mère du joueur de l’OM n’a pas du tout apprécié cette banderole et elle a même proposé un rendez-vous aux fans parisiens, car, selon elle, cela est trop facile de se cacher dans une tribune. « Il a réagi parce que c'était très important de le faire et parce qu'ils ont touché au père. Il ne faut pas ! Le père de mes enfants est décédé depuis six ans, qu'est-ce que cela veut dire ? Adrien est parti du PSG depuis six ans, entre-temps il est allé jouer à la Juventus, qu'est-ce que cela veut dire ? Que les supporters viennent me parler en face-à-face, un par un, qu'ils viennent me le demander qui est le père d'Adrien. Un par un. Et ils ne le feront pas. Parce que, de la même manière qu'il est facile de se cacher derrière son écran, c'est facile de se cacher parmi trois ou quatre mille personnes. »