Rabiot : Le PSG va déchanter au tribunal ?

L'affaire Adrien Rabiot a monopolisé l'actualité sportive ce lundi. Le joueur ainsi que son entourage ont annoncé son intention de porter plainte après les insultes proférées par les supporters du PSG durant le Classique face à l'OM. Le club parisien s'expose à des sanctions, étant donné que la commission de discipline de la Ligue va ouvrir une procédure disciplinaire contre le PSG et ses ultras.

Nouvelle polémique dans le football français, une de plus. Et elle touche indirectement l’arbitrage puisque Véronique Rabiot a taclé Clément Turpin pour sa décision de ne pas stopper le Classique après les insultes des supporters parisiens. Le Parc des Princes a déployé de nombreuses banderoles visant Adrien Rabiot, mais aussi sa famille, et notamment son père décédé. La réaction du milieu de terrain de l’OM a été immédiate. L’ancien joueur du PSG en a profité pour s’en prendre à Nasser Al-Khelaïfi : «Insulter une mère, et un père décédé… tout se paye un jour. Vous ne l’emporterez pas au Paradis. Croyez-moi. Nasser (Al-Khelaïfi), tu peux avoir tout l’argent du monde et même plus, la classe, ça ne s’achète pas.»

Le PSG bientôt condamné ?

Le PSG n’est pas directement impliqué dans ces agissements. Pourtant, le club s’expose bien à des sanctions. La commission de discipline de la Ligue va ouvrir une procédure disciplinaire contre le club et ses ultras. Le PSG devra s’expliquer devant l’instance dans les prochains jours. Il s'expose à une amende et à une ou plusieurs fermetures totales ou partielles de tribunes et notamment d'Auteuil.

Le clan Rabiot va porter plainte

Dans cette procédure, Rabiot peut compter sur le soutien de l’OM. L’équipe marseillaise a d’ores et déjà annoncé qu’elle portera plainte au côté de Véronique Rabiot, également ciblée. « L’Olympique de Marseille condamne avec la plus grande fermeté les banderoles déployées et les chants injurieux, racistes et discriminatoires descendus des travées du Parc des Princes hier soir, lors de la rencontre face au Paris Saint-Germain. Les attaques personnelles visant notamment Adrien Rabiot et sa famille sont ignobles et inacceptables » a publié l’OM.

