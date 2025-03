Mercato : La déclaration d’amour qui risque d’enflammer l’OM !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Seulement arrivé l’été dernier, Roberto De Zerbi s’est mis la majorité du public marseillais dans la poche de par son idéologie de jeu et les résultats de l’OM. Le coach transalpin ne laisserait pas la direction de la Juventus indifférente dans le cadre de la succession de Thiago Motta, mais De Zerbi semble ployer le genou envers l’Olympique de Marseille.

Depuis le 29 juin 2024, Roberto De Zerbi est l’entraîneur de l’OM. Quand bien même les résultats ne sont pas au rendez-vous ces dernières semaines avec 3 défaites en 4 matchs, l’entraîneur italien a la cote dans la cité phocéenne. Que ce soit au niveau des supporters, du vestiaire et des dirigeants de l’Olympique de Marseille.

Roberto De Zerbi courtisé en Italie

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Roberto De Zerbi a un rôle primordial dans le nouveau projet sportif de l’OM porté par le président Pablo Longoria et le directeur du football Medhi Benatia. De l’autre côté des Alpes, le coach transalpin fait bien des envieux et plus particulièrement à Turin où la Juventus se poserait de sérieuses questions au sujet d’un éventuel licenciement de Thiago Motta, nommé seulement l’été dernier.

Titillé par la Juventus, De Zerbi jure fidélité à l’OM !

La presse italienne fait état d’un intérêt des hauts décideurs de la Juventus pour Roberto De Zerbi. Cependant, le principal intéressé ne ressentirait pas la nécessité de retrouver ses terres italiennes pour le moment et n’aurait en tête que le développement de ses idées à l’Olympique de Marseille d’après le journaliste Daniele Longo. Bien qu’il ne dirait pas un non catégorique à la Juventus, De Zerbi ferait de sa continuité à l’OM sa grande priorité. Une belle preuve d’amour de l’Italien envers le club phocéen.