Zidane : L’annonce sur son arrivée en France !

Axel Cornic

Sous contrat jusqu’en 2026, Didier Deschamps semble être prêt à laisser sa place à la tête de l’équipe de France. Et à un an et demi de son départ les débats s’enflamment concernant son successeur, avec le nom de Zinédine Zidane qui revient évidemment très souvent.

On pensait que le changement allait avoir lieu en 2022. Dix ans après son arrivée au pouvoir, Didier Deschamps semblait hésiter concernant son avenir et un homme se tenait prêt à le remplacer, avec Zinédine Zidane. Mais rien ne s’est passé comme prévu, puisque le sélectionneur de l’équipe de France a décidé de prolonger son contrat jusqu’en 2026, avec un règne long de quatorze années donc.

Zidane arrive !

Mais cette fois, la fin semble bien être proche. Dans diverses interviews, Deschamps a déclaré qu’il arrêterait les Bleus après la Coupe du monde 2026. Et si la course reste ouverte, un grand favori se dessine une nouvelle fois pour lui succéder ! Car Zidane n’a toujours pas trouvé de poste depuis son départ du Real Madrid en 2021 et son retour très attendu semble bien passer par l’équipe de France.

« Zizou est le meilleur qui puisse arriver aux Bleus »

En tout cas, cette option semble beaucoup plaire à Franck Ribéry, qui a pu côtoyer Zinédine Zidane lors de la Coupe du monde 2006. « On ne sait pas exactement si ce sera lui après. Je lui souhaite parce que Zizou est le meilleur qui puisse arriver aux Bleus. Zizou, c’est la plus belle image de la France » a expliqué l’ancien international français, dans L’Equipe. « C’est toujours un kiff d’être avec Zizou ! On a toujours eu un bon rapport. Il reste comme un grand-frère ».