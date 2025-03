Transfert bouclé au PSG : Un joueur s’annonce à Paris

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après Matvey Safonov, un nouveau gardien devrait poser ses valises au PSG. Au cours de l'hiver, certains médias italiens ont annoncé un accord avec le jeune portier Renato Marin, actuellement sous contrat avec l'AS Roma. Ce dernier a profité de la trêve internationale pour se rendre à Paris ce lundi. Histoire de prendre ses marques ?

Le mercato estival n’ouvrira ses portes que dans deux mois et demi, mais le PSG aurait déjà acté l’arrivée d’un nouveau renfort. Et ce depuis cet hiver. Au cours du mois de janvier, Il Tempo évoquait déjà un accord avec un certain Renato Marin (18 ans), considéré par la presse italienne comme le « gardien du futur ».

PSG - OM : Le troll ultime sur les réseaux !

➡️ https://t.co/T5VId2PJ97 pic.twitter.com/aIeMhEQbLe — le10sport (@le10sport) March 17, 2025

Accord trouvé un jeune portier

Très habile avec les pieds, solide sur sa ligne, le jeune gardien de l’AS Roma devrait rejoindre ses nouveaux coéquipiers durant l’intersaison, même si l’officialisation du PSG se fait encore attendre. En tout cas, Marin n’a pas attendu la fin de la saison pour se rendre dans la capitale française.

Marin annonce sa présence à Paris

Ce lundi, le gardien a annoncé sa présence à Paris en postant un cliché de la Tour Eiffel. Lié à l’AS Roma jusqu’en juin prochain, Marin était suivi par plusieurs équipes européennes comme Liverpool, l’Inter et l’OM.