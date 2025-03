PSG : La terrible statistique, l’OM en plein cauchemar...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En 26 matchs de Ligue 1, l’OM a déjà encaissé 33 buts. Un bilan presque aussi catastrophique que celui de la saison 2018/2019 au même stade de la saison. Le management de Roberto De Zerbi dans ce secteur de jeu ne porte pas ses fruits et la nouvelle défaite contre le PSG dimanche soir le confirme (3-1).

Le Paris Saint-Germain a signé un carton plein à l’OM cette saison en Ligue 1 avec un succès à l’Orange Vélodrome en octobre dernier (3-0) avant de surclasser une nouvelle fois sur l’équipe de Roberto De Zerbi dimanche au Parc des princes (3-1). La défense de l’Olympique de Marseille est tout sauf imperméable ces derniers temps avec 7 buts encaissés en 4 matchs pour 3 défaites et une seule victoire au passage.

L’OM proche d’égaler un record de buts encaissés en Ligue 1 ?

Sur l’ensemble de l’exercice 2024/2025 de Ligue 1, l’arrière-garde de l’OM a cédé à 33 reprises en seulement 26 journées de championnat. Soit plus d’un but par match concédé par l’Olympique de Marseille à l’adversaire. Sur les 20 dernières années, un tel bilan négatif sur le plan défensif n’était arrivé qu’une seule et unique fois…

2019, pire bilan défensif des 20 dernières années de l’OM à ce stade de la saison

Stats du Foot a publié sur son compte X une statistique qui en dit long sur les maux défensifs de l’OM cette saison. Hormis pendant l’exercice 2018/2019 où 35 buts avaient été marqués contre les adversaires de l’Olympique de Marseille à ce stade de la saison, l’OM n’avait jamais enregistré pire performance en deux décennies. Inquiétant pour la bande de Roberto De Zerbi.