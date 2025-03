PSG : Humiliation à la télévision, Booba valide !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pour le show d’avant-match entre le PSG et l’OM, DAZN a fait le choix d’inviter SDM. Le rappeur originaire de région parisienne et supporter du club a entre autres choisi de chanter Dolce Camara, son featuring avec Booba au cours duquel il insulte Daniel Riolo. A ce moment du son, le public du Parc des princes a scandé ces paroles humiliantes pour Riolo et sa famille. Des images republiées par Booba sur son compte X.

Dimanche soir, le PSG recevait l’Olympique de Marseille au Parc des princes, quelques jours seulement après avoir fêté sa qualification pour les 1/4 de finale de la Ligue des champions sur la pelouse d’Anfield (1-0 puis 4-1 aux tirs au but). A l’occasion du choc contre son rival historique marseillais, l’équipe entraînée par Luis Enrique a également pris le meilleur sur l’OM en s’imposant sur le score de 3 buts à 1 grâce à des réalisations d’Ousmane Dembélé, de Nuno Mendes et d’un contre son camp de Pol Lirola contre un but d’Amine Gouiri pour le club phocéen.

PSG - OM : «Les p*tes», Rabiot insulté en plein match

➡️ https://t.co/eesZEvGvzC pic.twitter.com/sYErWupNb2 — le10sport (@le10sport) March 17, 2025

Le Parc des princes chante «La mère à Riolo, le père à Riolo» à l’unisson avec SDM

Avant le coup d’envoi, le diffuseur principal de la Ligue 1, à savoir DAZN, avait invité le rappeur natif de Meudon SDM. L’auteur de Bolide Allemand et collaborateur de Booba sur Dolce Camara a chanté cette dernière devant un Parc des princes blindé en laissant crier les supporters au moment de la phase : « La mère à Riolo, le père à Riolo, j’arrive en affranchi BG comme Liotta ».

Booba est emballé et republie sur ses réseaux

Un message fort chanté avec le cœur par les supporters du PSG présents au Parc des princes qui est dur pour Daniel Riolo, fan du Paris Saint-Germain. Cet extrait a énormément tourné sur les réseaux sociaux, engendrant son lot de réactions et de commentaires. Mentor de SDM qu’il a eu dans son label pour ses trois uniques albums jusqu’ici, Booba a validé cette prestation sur son compte X en republiant divers posts sur ce sujet.