Benzema - Algérie : Un scandale raciste annoncé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'accusation a été portée par Karim Zeribi. Selon l'ancien député européen et chroniqueur, Didier Deschamps aurait une dent contre les joueurs français originaires d'Algérie, et cela ne daterait pas d'aujourd'hui. Pour étayer ses propos, il a évoqué sa brouille avec Karim Benzema, qui s'était retiré après le Mondial 2022 au Qatar.

Si Didier Deschamps a décidé de convoquer Désiré Doué (PSG) pour la double confrontation face à la Croatie, il a laissé à la disposition des Espoirs Maghnès Akliouche (AS Monaco) et Rayan Cherki (OL). Deux joueurs originaires d’Algérie. Et cette similitude a donné lieu à une étonnante accusation. Au micro de Sud Radio, Karim Zeribi a laissé entendre que le sélectionneur de l’équipe de France les a ignorés en raison de leur origine.

L'incroyable sortie sur Deschamps

« Je pense que Deschamps, c’est Retailleau. Je pense qu’il a un problème avec les Algériens. Je vais mettre les pieds dans le plat. Rayan Cherki et Maghnès Akliouche ? Si tu ne les sélectionne pas et que tu invites des joueurs en méforme, qui reviennent de blessure ou qui ne sont pas des titulaires indiscutables, c’est que tu as un problème avec ces garçons. Et quels sont leurs points communs ? Ils sont Franco-Algériens » a confié l’ancien député européen.

« Il a eu aussi des problèmes avec Benzema »

Pour étayer sa théorie, Zeribi prend l’exemple de Karim Benzema, en froid avec Deschamps depuis plusieurs années. « Il a eu aussi des problèmes avec Benzema. Il n’a que des problèmes avec des Karim, des Rayan, c’est un hasard !? Du racisme ? Je me pose la question. J’aime les joueurs de ballon, et là on a deux joueurs qui méritent de porter le maillot de l’équipe de France. Et leur point commun, c’est leur origine (…) J’espère qu’ils vont choisir l’Algérie parce qu’à un moment donné, ils n’ont pas de temps à perdre. Cherki c’est un phénomène du football, on n’en a pas tout les jours » a-t-il déclaré.