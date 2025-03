Cyclisme : Vingegaard devra-t-il partager le leadership sur le Tour de France ?

Alexandre Higounet

Alors que Jonas Vingegaard a été contraint de partager le leadership avec l’Américain Matteo Jorgenson sur Paris-Nice, la victoire de ce dernier encouragera mécaniquement l’équipe Visma-Lease A Bike à envisager une formule identique lors du prochain du Tour de France...

En début de semaine dernière, le10sport.com avait analysé qu’en décrétant un leadership partagé sur Paris-Nice entre Jonas Vingegaard et Matteo Jorgenson, vainqueur l’an dernier, la formation Visma-Lease A Bike avait probablement en tête de tester une formule à deux leaders en vue du Tour de France.

Cyclisme - Tour de France : « Vingegaard ne doit pas pouvoir dormir », les mots forts du boss de Pogacar https://t.co/8WMUyBgFqo pic.twitter.com/elWrm8e8on — le10sport (@le10sport) December 2, 2024

« On a pleinement tiré parti d’une équipe très forte sur le plat »

Si cette formule n’a pu être testée jusqu’au bout, Vingegaard ayant abandonné vendredi, Matteo Jorgenson en est malgré tout sorti avec une seconde victoire d’affilée. Au soir de la dernière étape, le leader américain se montrait ravi de ce succès dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Cette victoire ? Un soulagement, avant tout, et juste beaucoup de stress qui retombe maintenant. J'ai l'impression que cela fait quatre mois que je pense à cette semaine, donc c'est agréable de l'avoir fait, de savoir que j'ai tout donné, et oui, ça a payé. Honnêtement, je dois vraiment créditer mon équipe. J'ai été tellement bien soutenu cette semaine. Aujourd'hui, j'étais assez isolé. On savait que ce serait le cas sans Jonas en montagne, mais le reste de la semaine, on a pleinement tiré parti d'une équipe très forte sur le plat, avec une excellente gestion tactique et du positionnement ».

Une semaine importante en vue du Tour de France...

En remportant Paris-Nice, Matteo Jorgenson a confirmé l’idée qu’il pouvait être un recours très utile pour le Tour de France, à l’heure où Jonas Vingegaard n’apparaît pas encore revenu à son meilleur niveau. Et assurément, l’idée de faire partager le leadership de l’équipe entre le Danois et l’Américain pour le Tour de France, ce qui permettrait de prendre Pogacar en tenaille, a dû faire son chemin durant cette semaine de Paris-Nice, d’autant plus que Jorgenson apparaît de plus en plus désireux d’en assumer la responsabilité.