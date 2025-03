Problème à l’OM avec un comportement «suicidaire» ?

Pierrick Levallet

La crise se poursuit du côté de l’OM. Le club phocéen a enchaîné avec une nouvelle défaite ce samedi contre le Stade de Reims (3-1). Pour sortir son équipe de cette situation, Roberto De Zerbi tente des coups tactiques, comme avec Adrien Rabiot. Mais le technicien italien a visiblement fait une grosse erreur avec l’international français.

L’OM n’y arrive plus. Troisième de Ligue 1 derrière l’AS Monaco et le PSG, le club phocéen continue de perdre des points précieux. La formation marseillaise s’est de nouveau inclinée sur la pelouse du Stade de Reims ce samedi (3-1). La dernière victoire des hommes de Roberto De Zerbi remonte au 2 mars dernier, contre le FC Nantes (2-0).

Rien ne va plus à l'OM !

Le technicien italien cherche donc les solutions tactiques pour enrayer cette série noire. Ce samedi, l’entraîneur de l’OM a notamment positionné Adrien Rabiot ailier gauche. Mais l’international français ne s’est pas vraiment montré à son aise à ce poste. Pierre Ménès a d’ailleurs souligné l’erreur du coach de 45 ans.

Rabiot ailier gauche ? «C’est un non-sens»

« Rabiot ailier gauche, c’est une idée que dans certains contextes Luis Enrique aurait très bien pu avoir. C’est lui aussi un spécialiste du tripatouillage de poste pour les joueurs. Ça peut fonctionner ponctuellement dans un match face à une adversité spécifique. Mais mettre Rabiot ailier gauche contre une équipe comme Reims, c’est un non-sens et d’un entêtement qui me parait plus que préjudiciable, quasi-suicidaire par rapport à De Zerbi avec l’OM » a lancé l’ancien journaliste de Canal+ sur sa chaîne YouTube.