Cyclisme : Van Aert-Vingegaard, leadership contesté ?

Alexandre Higounet

Alors que Wout Van Aert peine à retrouver son top niveau et que Jonas Vingegaard apparaît en difficulté face à Tadej Pogacar, Matteo Jorgenson, le troisième larron de la Visma-Lease A Bike, ne cache plus ses aspirations à une part du leadership, a minima... Analyse.

A quelques jours de Paris-Nice, qu’il a remporté la saison dernière, et quelques jours après l’ouverture de la saison des classiques flandriennes avec l’enchaînement Het Nieuwsblad-Kuurne Brussel Kuurne, au cours de laquelle il s’est avéré de loin le plus fort de son équipe, Matteo Jorgenson ne cache plus son aspiration à une partie du leadership au sein de l’équipe Visma-Lease A Bike, pour l’instant entre les mains de Van Aert sur les classiques flandriennes et de Jonas Vingegaard sur les grandes courses par étapes.

« Sur les classiques, ça ne colle pas encore dans l’équipe »

Dans un premier temps, fort de s’être montré plus solide que Van Aert dans les moments clés du Het Nieuwsblad, Jorgenson a laissé entendre qu’il était prêt à récupérer les commandes à l’occasion d’une prise de parole après Kuurne Brussel Kuurne : « Comme toujours, je suis heureux d’avoir traversé le week-end d’ouverture sans encombre. Je me sentais bien et fort. Je suis confiant pour Paris-Nice, mais en tant qu’équipe, nous pouvons encore nous améliorer pour les classiques à venir. Dans quel domaine devons-nous nous améliorer ? Je n’ai pas besoin de le dire publiquement. Ça ne colle pas encore. Il nous manque un peu de coeur dans notre équipe, mais je m’attends à une bonne saison. Nous n’avons pas gagné mais nous pouvons encore réussir notre printemps. C’est mieux que de commencer en fanfare et de disparaître ensuite ».

« Je veux gagner Paris-Nice »

Après la question des Flandriennes, Jorgenson s’est également penché sur le sujet des courses par étapes, n’hésitant pas à revendiquer le leadership sur Paris-Nice malgré la présence cette saison au départ de Jonas Vingegaard, à l'occasion d'un entretien accordé à cyclismactu.net : « J'espère gagner ! Je veux gagner Paris-Nice. C'est mon objectif. Je n'ai que de très bons souvenirs. J'adore cette course, c'est ma préférée. C'est l'une des plus grandes, si ce n'est la plus grande, des courses par étapes d'une semaine. C'est du moins comme ça que je la vois, c'est celle que je préfère. Jonas Vingegaard ? Jonas et moi nous entendons très bien. Je pense simplement que nous avons un état d'esprit très similaire et que nous sommes de bons amis. Je pense donc que nous allons très bien courir ensemble ».