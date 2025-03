Départ du PSG : Neymar est regretté !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après 6 saisons, Neymar était devenu persona non grata au PSG. Se séparer du Brésilien était alors devenu une priorité et ça a été chose faite en 2023 avec un transfert vers l'Arabie Saoudite et Al-Hilal. Ce départ de Neymar a alors fait des heureux, mais pas seulement. En effet, Pierre Ménès a notamment avoué certains regrets.

En 2017, le PSG cassait sa tirelire pour s'offrir les services de Neymar. Moyennant 222M€, le Brésilien est devenu le joueur le plus cher de l'histoire. Forcément, avec un tel investissement, le club de la capitale attendait énormément de celui qui était son numéro 10. Au final, le bilan de Neymar à Paris est mitigé, plombé notamment par de grosses blessures. Et voilà qu'après 6 saisons, en 2023, le PSG s'est débarrassé de l'ancien joueur du FC Barcelone, le vendant pour 90M€ en Arabie Saoudite, à Al-Hilal.

« Je m’ennuyais en début de saison »

Au PSG, on ne voulait plus de Neymar et il en était de même chez beaucoup de supporters parisiens. Mais voilà que quelques mois après le départ du Brésilien, des regrets apparaissent. C'est le cas chez Pierre Ménès. En effet, sur sa chaine Youtube, il a expliqué tout d'abord : « Fâché depuis le départ de Neymar ? Je n’étais pas fâché avec le PSG, mais je m’ennuyais en début de saison. Je le redis et je le confirme encore ici. Je ne m’ennuis plus, c’est agréable ».

« Neymar m’apportait une fantaisie et des gestes techniques »

Toujours à propos de ses regrets sur le départ de Neymar du PSG, Pierre Ménès a également confié : « Neymar m’apportait une fantaisie et des gestes techniques… C’est un des rares joueurs de foot pour qui j’aurais payé mon billot pour aller au stade. Je serai toujours nostalgique de Neymar, et je rappelle quand même qu’avec lui cette équipe a été en finale de la Ligue des Champions, et pour l’instant il n’est pas scellé dans le marbre que cette équipe le sera cette saison ».