Coup de tonnerre à l’OM : Greenwood bientôt transféré ?

Une nouvelle fois remplaçant au coup d'envoi du grand Classique face au PSG dimanche soir, Mason Greenwood fait l'objet d'un véritable malaise du côté de l'OM où il n'est plus titulaire en raison de son manque d'investissement. Et selon RMC Sport, son avenir au club pourrait bien devenir un sujet dans les mois à venir si l'attaquant anglais ne change pas rapidement son comportement...

Et si Mason Greenwood (23 ans) quittait l'OM dès la fin de saison ? Malgré son statut de deuxième meilleur buteur du championnat, l'attaquant anglais se trouve actuellement dans le collimateur de Roberto De Zerbi et de son staff, de par son manque d'implication dans les matchs. Dès le 7 mars dernier, en conférence de presse, le coach italien de l'OM avait mis un coup de pression à Greenwood : « C’est le premier joueur que j’ai contacté, avant même que je signe officiellement ici ! J’avais déjà échangé avec son père. Personne ne peut avoir plus d’estime pour lui que moi. Mais cela ne change rien : j’en attends plus de sa part. Il doit en faire davantage, car ce qu’il montre actuellement ne suffit pas », avait lâché De Zerbi. Et le malaise continue.

OM : Riolo hallucine pour Rabiot

Greenwood dans le dur

Dimanche soir, alors que l'OM disputait l'un des matchs les plus importants de sa saison sur la pelouse du PSG, Mason Greenwood était de nouveau remplaçant au coup d'envoi. La preuve, donc, que rien ne s'est amélioré en interne avec son entraîneur. Selon RMC Sport, De Zerbi a tout simplement estimé que l'attaquant de l'OM n’était pas assez en forme pour répondre aux efforts demandés et à l'intensité requise pour défier le PSG. Mais le sujet va même encore plus loin pour Greenwood...

Un avenir remis en cause ?

Toujours selon RMC, la question de l'avenir de Mason Greenwood finira par être abordée lors du prochain mercato estival si l'ancien joueur de Manchester United ne change pas radicalement son approche. Sous contrat jusqu'en 2029 avec l'OM, il pourrait être lâché par Roberto De Zerbi et la direction du club phocéen, qui préfèrera certainement récupérer un gros chèque tant que Greenwood conserve une valeur intéressante sur le marché, plutôt que de le voir sombrer dans un rôle d'éternel remplaçant de luxe. Affaire à suivre...