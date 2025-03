Il prend l'avion pour signer au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En 2019, le PSG était en quête de renforts pour compléter son secteur offensif et offrir une concurrence à Neymar et Kylian Mbappé. Le club de la capitale tente donc le coup pour Hirving Lozano, qui prend même l’avion pour négocier son transfert. Le départ d’Antero Henrique va finalement tout faire capoter.

Depuis l'arrivée du Qatar au PSG, le club parisien a dépensé sans compter pour renforcer son effectif. Et afin de compléter sa rotation offensive, Hirving Lozano a été pisté en 2019. L'ailier mexicain raconte notamment avoir pris l'avion avec Antero Henrique pour débarquer à Paris et négocier son transfert avec le PSG.

Lozano raconte son transfert avorté

« Mon agent m'a appelé et m'a dit que si je pouvais être à Paris le lendemain, des gens du PSG voulaient me parler », raconte-t-il auprès de CalienteTV, avant de poursuivre en révélant qu'il s'est même rendu à Paris, avant que son transfert soit avorté à cause du licenciement d'Antero Henrique.

«J'ai embarqué dans l'avion privé du PSG avec leur directeur sportif»

« J'ai embarqué dans l'avion privé du PSG avec leur directeur sportif, et nous avons négocié pendant plusieurs jours. Malheureusement, quelques jours plus tard, le PSG a limogé son directeur sportif, et tout s'est effondré », ajoute Hirving Lozano.