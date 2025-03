Transfert de Mbappé : Une star de NBA refait le coup !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A la dernière intersaison, Kylian Mbappé a pris le chemin de l’Espagne dans l’optique de réaliser son rêve : s’engager en faveur du Real Madrid. Bien avant sa grande présentation au Santiago Bernabeu et son départ du PSG, Luka Doncic avait fait un travail de persuasion sur les réseaux sociaux. L’ancienne star des Dallas Mavericks et nouveau coéquipier de LeBron James aux Los Angeles Lakers a tenté un coup avec Alphonso Davies pour un transfert à la Casa Blanca.

Florentino Pérez lui courrait derrière depuis des années, voire sa plus tendre adolescence. Le 16 juillet dernier, le président du Real Madrid a pu fièrement présenter Kylian Mbappé aux 80 000 socios merengue dans un Santiago Bernabeu plein à craquer. Avant que le capitaine de l’équipe de France s’installe dans la capitale espagnole, Luka Doncic l’avait déjà, comme beaucoup d’observateurs et suiveurs du Real Madrid, imaginé avec la tunique merengue.

Luka Doncic sur un montage de Mbappé au Real Madrid à l’époque du PSG : « Ça rend bien en blanc»

Dès le mois de février 2024 et la fuite de l’annonce de Kylian Mbappé au PSG de son départ en tant qu’agent libre à la fin de saison en question, l’actuel lieutenant de LeBron James chez les Los Angeles Lakers incitait le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain à rejoindre le Real Madrid, son club de coeur et ancienne équipe de basket dans laquelle il évoluait. Doncic avait publié une Story Instagram par le biais de laquelle on voyait Mbappé arborer l’ensemble blanc du Real Madrid avec la légende suivante : « Ça rend bien en blanc ». Quelques mois plus tard, le champion du monde 2018 s’installait dans la capitale espagnole afin d’entamer sa carrière au Real Madrid.

Doncic à Davies : «Tu viens à Madrid ? Je te donne ce maillot si tu viens à Madrid !»

Fervent admirateur et suiveur du champion d’Europe et d’Espagne en titre, Luka Doncic a reçu la visite d’Alphonso Davies. Le nom du défenseur canadien du Bayern Munich a été régulièrement lié au Real Madrid ces derniers mois avant qu’un terrain d’entente soit trouvé avec le comité directeur bavarois au sujet d’une prolongation de contrat jusqu’à l’été 2030. De quoi compliquer la donne pour le Real Madrid ? Pas du point de vue d’agent Luka Doncic. Au terme d’un match des Lakers à la Crypto.com Arena, le Slovène a croisé Davies et lui a posé la question suivante : « Tu viens à Madrid ? Je te donne ce maillot (ndlr il pointe le sien) si tu viens à Madrid ! ». Une question pas laissée sans réponse bien longtemps : « Ah, ça n’en a pas l’air » avant de rire avec Luka Doncic. Le rôle du joueur de NBA s’annonce plus complexe qu’avec Kylian Mbappé.