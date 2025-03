Mbappé : Ça chauffe, grosse explication dans le vestiaire !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De retour en équipe de France pour la première fois depuis le mois de septembre, Kylian Mbappé en a profité pour récupérer son brassard de capitaine. Entre temps, lors des deux précédents rassemblements, l'équilibre dans le vestiaire avait été légèrement bouleversé. Les prises de parole de Mike Maignan semblait même dirigées vers Kylian Mbappé, ce qui a poussé les deux hommes à s'expliquer.

Absent des deux derniers rassemblements de l'équipe de France, Kylian Mbappé a fait son grand retour. L'ancien attaquant du PSG a récupéré son brassard pour la double confrontation contre la Croatie. Mais alors que Mbappé n'est plus venu à Clairefontaine depuis septembre, il a fallu mettre les choses au clair.

Maignan-Mbappé, ce n'est pas l'amour fou

En effet, selon les informations de L'EQUIPE, Kylian Mbappé aurait par exemple eu du mal à accepter que Mike Maignan hérite de son brassard lors de son absence. Et pour cause, les deux hommes ne sont pas proches et le joueur du Real Madrid reproche notamment au gardien de l'AC Milan d'avoir tenu un discours le visant directement dans le vestiaire. Après le match contre l'Italie, Mike Maignan avait pointé du doigt l'attitude de certains joueurs notamment sur l'implication défensive.

Une explication dans le vestiaire

Par conséquent, il a fallu mettre les choses au clair, et d'après L'EQUIPE, les deux hommes se sont expliqués en marge de la confrontation contre la Croatie. Chacun a fait un pas vers l'autre, conscient qu'une grande compétition ne se gagnera pas sans qu'ils soient à la meilleur niveau. Kylian Mbappé et Mike Maignan sont donc loin d'être proches, mais se respectent. Et ils savent pertinemment que chacun a besoin de l'autre pour faire gagner l'équipe de France.