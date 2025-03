Problème avec le PSG, l'OM est «imcompétent»

Amadou Diawara

Tombé au Parc des Princes lors de la 26ème journée de Ligue 1, l'OM de Roberto De Zerbi est désormais à 19 longueurs du PSG au classement. Dans une vidéo publiée sur son compte YouTube, Pierre Ménès a affirmé que le club phocéen était à la traine à cause de son incompétence, et non de son écart budgétaire avec son plus grand rival.

Ce dimanche soir, le PSG a remporté le Classique face à l'OM au Parc des Princes (3-1). Grâce à cette victoire, les hommes de Luis Enrique ont désormais 19 points d'avance sur leur dauphin marseillais en Ligue 1. D'après Pierre Ménès, l'OM a un tel retard à cause de son « incompétence ».

«L'hégémonie du PSG est problématique»

« Il est évident que le PSG est trop omnipotent dans le football français aujourd'hui. La faute à qui ? L'OM est le club le plus proche au classement, mais ils ont 19 points de retard. Ils n'en ont perdu que 6 contre le PSG. Il y a encore 13 points qui sont dans la nature. Ce n'est pas de la faute du PSG ou de son budget que Marseille a perdu deux fois contre Auxerre, sachant qu'il y a plus d'écart entre le budget de l'OM et celui d'Auxerre, qu'entre celui de l'OM et celui du PSG », a déclaré Pierre Ménès dans une vidéo publiée sur sa chaine YouTube Pierrot Le Foot.

«Ce n'est pas de la faute du PSG ou de son budget»

Dans la foulée, Pierre Ménès en a remis une couche : « C'est un peu commode de toujours vouloir mettre sur le dos du budget l'énorme écart entre les clubs. Monaco est aux fraises. C'est sûr que l'hégémonie du PSG est problématique, mais elle est aussi la conséquence de l'incompétence des poursuivants qui sont incapables de lutter. C'est logique que Monaco ou Marseille perdent contre Paris, mais ce n'est pas logique que ces clubs là perdent autant de points dans les autres matchs où Paris n'est pas concerné. Ce problème est malheureusement récurrent dans le football français ».