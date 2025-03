Une star du PSG à l’hôpital, c’est la stupéfaction

Axel Cornic

Ancien consultant de Canal+ pour le Canal Football Club, Pierre Ménès a été contraint de subir une double greffe du foie et du rein en décembre 2016, qui lui a sauvé la vie. Pendant sa convalescence il a reçu le soutien de plusieurs personnalités du sport français et c’est notamment le cas de Thiago Motta, qui évoluait à l’époque au Paris Saint-Germain.

Écarté de Canal+ après des accusations d’harcèlement sexuel, Pierre Ménès continue de s’exprimer régulièrement au sujet de l’actualité sportive. Sur sa chaîne YouTube, l’ancien consultant a ainsi publié une vidéo au sujet du PSG, revenant notamment sur une ancienne histoire qui l’a beaucoup touché.

« Thiago Motta est venu me voir à l’hôpital »

Il s’agit de la visite à l’hôpital de Thiago Motta, à l’époque encore joueur du PSG, que le journaliste a souvent évoqué. « Thiago Motta est venu me voir à l’hôpital. On avait sympathisé parce que Canal voulait faire une interview de Thiago Motta et avait délégué Daniel Bravo pour le faire. C’est Thiago qui avait demandé à ce que je sois avec Daniel pour faire cette interview » a expliqué Pierre Ménès, qui en décembre 2016 a subi une double greffe du foie et du rein.

« C’est un geste d’une grande classe »

« Quand je tombe malade, je sais qu’il a appelé la production du CFC pour avoir mon numéro. Il a pris de mes nouvelles. Quand il a su que j’étais greffé, il est venu » a poursuivi Ménès, dans une vidéo publiée ce vendredi. « J’ai été greffé un lundi, et le dimanche suivant il était à mon chevet. C’est la première personne, hors de ma famille, à être venue me voir à l’hôpital, et ça c’est quelque chose que je n’oublierai jamais. C’est un geste d’une grande classe. Il y a d’autres personnalités du football qui sont venues me voir derrière, mais Thiago Motta restera à jamais le premier ».