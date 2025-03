Real Madrid : Pierre Ménès annonce la fin d’un joueur ?

La rédaction

Pierre Ménès a critiqué Aurélien Tchouaméni après la défaite 2-0 contre la Croatie en Ligue des Nations. Sur sa chaîne Youtube, il a exprimé son désarroi, estimant que le milieu de terrain du Real Madrid manquait d'impact physique et technique. Ménès suggère même d'explorer d'autres options pour le poste.

Tout comme ses coéquipiers au milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni a déçu ce jeudi lors du match contre la Croatie. L'équipe de France s'est inclinée 2-0 et est au bord de l'élimination de cette Ligue des Nations. Pour Pierre Ménès, le milieu du Real Madrid n'a rien à faire avec les Bleus.

«Essayer autre chose»

«Moi j’ai l’impression de me répéter avec Tchouaméni, je me demande à quoi il sert. Ça a beau être un joueur athlétique, il n’apporte aucun impact sur le plan physique. Et avec le ballon, c’est toujours d’une pauvreté désarmante. À un moment, on pourrait peut-être aussi essayer autre chose», explique-t-il à propos d'Aurélien Tchouaméni sur sa chaîne Youtube.

La France peut encore se qualifier

Tout n'est pas encore perdu pour l'équipe de France qui aura l'occasion de renverser la tendance. Les Bleus accueillent la Croatie pour le match retour ce dimanche au Stade de France pour tenter d'accéder aux demi-finales et d’y affronter le gagnant de la confrontation entre l’Espagne et les Pays-Bas.