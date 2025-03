PSG : L’annonce de Dembélé qui va faire bondir Luis Enrique !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pour l'équipe de France, le premier match de l'année 2025 ne restera pas dans les annales. Face à une surprenante équipe de Croatie, les Bleus sont apparus fantomatiques ce jeudi soir. La formule en losange utilisée par Didier Deschamps au coup d'envoi n'a pas porté ses fruits. Cette composition aurait même été remis en cause par un joueur.

L’équipe de France n’a été que l’ombre d’elle même ce jeudi soir. Peu créatif, écrasé au milieu de terrain par l’inusable Luka Modric, le groupe de Didier Deschamps s’est écrasé en plein vol pour son premier match de l’année 2025. Une défaite qui ne souffre d’aucune contestation et une demi-finale de Ligue des Nations qui s’éloigne doucement (2-0). Les Bleus vont devoir l’emporter par trois buts d’écart s’ils veulent rester en course dans cette compétition, qui sert de préparation pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Dembélé dans l'axe, ça ne marche pas toujours

D’ici le match retour, prévu dimanche soir, Didier Deschamps va devoir trouver la bonne formule pour relancer une équipe, qui manquait cruellement de repères. Pour cette rencontre à Split, le sélectionneur avait décidé de placer Ousmane Dembélé à la pointe haute d’un losange, dans un rôle de numéro 10, légèrement différent du costume du faux numéro 9 qu’il porte à Paris. Mais positionné dans l’axe, dans un secteur qu’il côtoie au PSG, le joueur a eu beaucoup de mal à se projeter et à se montrer dangereux. Très vite, Deschamps a donc décidé de le replacer à droite, son poste préférentiel.

« Il avait un peu plus de repères »

En conférence de presse, le technicien laissé entendre que ce changement a été réclamé par Dembélé lui-même. « Il y a eu des permutations en première période aussi pour occuper les zones, même s'il était plus dans une position axiale. Il y a son ressenti aussi, il avait un peu plus de repères. Ce n'est pas la même animation et les mêmes joueurs, mais avec nous, il a toujours évolué dans cette zone-là » a confié Deschamps dans des propos rapportés par L’Equipe.