Mbappé : Ses rendez-vous secrets dévoilés !

Après le Stade Malherbe de Caen, Kylian Mbappé poursuit ses investissements. Cette fois-ci, le joueur du Real Madrid s'est lancé sur un nouveau terrain, celui de la voile. La star du football s'est engagée avec l’équipe de France SailGP. Membre de ce groupe, Quentin Lapierre a salué l'apport de Mbappé et de son entourage.

On n’arrête plus Kylian Mbappé. Propriétaire du Stade Malherbe de Caen depuis l’été dernier, le joueur tricolore s’est engagé dans la voile. A travers sa fondation, il est devenu partenaire associatif officiel de l’équipe de France SailGP emmenée par Quentin Delapierre. Ce circuit international de voile par étapes rassemble les catamarans les plus rapides de la planète. Douze équipes joueront la victoire, dont la France, qui se réjouit de compter sur un partenaire comme Mbappé.

L'opération secrète durant son passage au PSG

« On a commencé à les voir en mai et juin et c'était une période assez dense pour lui pour raisons personnelles, il devait changer de club. On a discuté avec ses équipes, sa maman, ce qui était une belle rencontre pour moi. Je ne suis pas un grand fan de foot mais je regarde les matchs. Je ne trahis aucun secret quand je dis que je suis assez admiratif de ce que Kylian Mbappé a pu accomplir dans son sport » a confié le skipper Delapierre au cours d’un entretien accordé à France Info.

« Ce serait génial de l'avoir plus impliqué »

Delapierre espère que cet investissement n’est qu’un premier pas. « Ce serait absolument génial d'avoir Kylian encore plus impliqué. Je pense qu'il peut amener sa vision de sportif et de champion. C'est évidemment génial pour l'équipe de France mais surtout pour la voile en général. C'est fabuleux d'avoir un athlète de cette envergure qui vient mettre un pied dans notre sport. On se réjouit tous de ça. Si on gagne cette Impact League, la récompense financière ira directement à la fondation de Kylian Mbappé » a-t-il confié.