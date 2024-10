EXCLU - Mercato - Caen : Nicolas Seube déjà condamné ?

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Entraîneur du Stade Malherbe de Caen, Nicolas Seube est dans une situation très délicate. Selon nos informations, son avenir pourrait même être déjà scellé et son départ déjà en cours de préparation.

Quatorzième de Ligue 2, Caen se lance dans une trêve internationale qui pourrait être « mouvementée ». Les Normands sont en effet très loin des objectifs fixés en début de saison et avec deux petites victoires seulement en huit rencontres, l’entraîneur Nicolas Seube voit son avenir devenir un sujet de réflexion. Selon nos sources, le sort de l’icône caennaise pourrait même être déjà jeté…

La piste Zoumana Camara

Depuis la reprise en main du club par les nouveaux actionnaires, à savoir le clan Mbappé, une profonde réflexion a démarré sur la question du coach. Et pas seulement… Kylian Mbappé et ses proches envisagent une vaste réorganisation dans l’ensemble du club. Le poste d’entraîneur principal fait partie de cette vague de changement qui pourrait avoir lieu. Et déjà, quelques pistes fleurissent en coulisses. Selon nos informations, le nom de Zoumana Camara fait partie des discussions en cours. Après son départ du PSG, où il entraînait les U19, l’ancien défenseur aspire à s’asseoir sur un banc d’une équipe professionnelle. Le projet caennais serait parfait pour lui.