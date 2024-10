Mercato - OM : Une recrue est déjà envoyée à l’étranger !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À la recherche d’un attaquant pour remplacer Pierre-Emerick Aubameyang, parti en Arabie Saoudite, l’OM a décidé de miser sur Elye Wahi, recruté contre 30M€ bonus compris. L’ancien du RC Lens est en difficulté depuis le début de la saison, et sa situation ne risque pas de s’arranger selon Daniel Riolo.

Buteur sur penalty contre Brest (1-5) lors de la première journée de Ligue 1, Elye Wahi n’a toujours pas retrouvé le chemin des filets. Arrivé à l’OM cet été en provenance du RC Lens dans le cadre d’un transfert estimé à 30M€, l’attaquant âgé de 21 ans peut compter sur le soutien de Roberto De Zerbi, mais ne semble, pour le moment, pas trouver sa place à Marseille.

Mercato - OM : Une «folie» se prépare pour Pogba ? https://t.co/8dVBSMpRk3 pic.twitter.com/Fsl2EdA7Ax — le10sport (@le10sport) October 8, 2024

« Wahi est au fond du seau complet »

« On va terminer avec le 9, c’est l’histoire de l’OM depuis des années. On oublie toujours Aubameyang et Sanchez. Wahi est au fond du seau complet. Et puis Maupay était là pour dire, Wahi t’es pas à ta place, je vais te la prendre », a déclaré Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC.

« Francfort ou un truc comme ça, ça peut partir »

Selon lui, voir Elye Wahi quitter l’OM dès l’été prochain n’est pas à exclure : « Wahi, il peut faire la saison qu’il a l’air de faire. Bundesliga fin de saison, Mayence 20M€, ça peut partir. Francfort ou un truc comme ça, ça peut partir. Ce n’est pas quelqu’un qui me paraît être mentalement assez fort pour relever la tête. »