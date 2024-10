Transfert à 30M€, la grande annonce de l’OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Durant le mercato d’été, l’OM s’est montré très actif en recrutant pas moins de 12 nouveaux joueurs, dont Elye Wahi, recruté pour 30M€, bonus compris. Mais alors que l’attaquant recruté en provenance du RC Lens déçoit depuis le début de saison, Roberto De Zerbi est monté au créneau pour son joueur et annonce qu’il va rapidement retrouver son meilleur niveau.

En quête d'un nouvel avant-centre après le départ de Pierre-Emerick Aubameyang, l'OM n'a pas hésité à recruter Elye Wahi qui a débarqué pour 30M€ en provenance du RC Lens. Mais l'ancien joueur du MHSC peine à répondre aux attentes depuis le début de saison. Cependant, Roberto De Zerbi continue à faire confiance à son attaquant et n'hésite pas à le défendre en public.

De Zerbi monte au créneau pour Wahi

« Il a bien travaillé et continue de bien travailler. C’est vrai qu’il a eu un début de saison un peu compliqué, car il est arrivé tardivement et n’était pas encore à 100 %. Il a aussi manqué d’entraînement et a ensuite été blessé, ce qui l’a éloigné des terrains pendant une semaine ou dix jours. Maintenant, on attend qu’il retrouve son meilleur état de forme. C’est sûr qu’il faut aussi que ses coéquipiers l’aident davantage en le servant mieux au niveau des passes », lance l’entraîneur de l’OM en conférence de presse, avant de poursuivre.

«Ce qui importe, ce ne sont pas les joueurs alignés, mais que l’OM gagne»

« Quant au fait de jouer ou non, c’est toujours un choix de l’entraîneur, qui dépend de plusieurs facteurs. À son poste, c’est la même chose pour Amine Harit, Murillo ou Luis Henrique. Je pense qu’on a désormais une équipe compétitive dans tous les secteurs. Avec le retour de Rabiot à son meilleur niveau et celui de Balerdi, la concurrence est très élevée. Mais ce que je veux, c’est remporter tous les matchs. Ce qui importe, ce ne sont pas les joueurs alignés, mais que l’OM gagne », ajoute Roberto De Zerbi.