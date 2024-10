Mercato : Le FC Nantes refuse un transfert à 10M€

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé en 2020 en provenance de Brest, Jean-Charles Castelletto s'est imposé comme un cadre du FC Nantes depuis qu'il a signé. Et pourtant, cet été, un départ du défenseur central a été envisagé. Mais les Canaris ont refusé plusieurs offres, notamment en provenance d'Arabie Saoudite. Et pour cause, le club entraîné par Antoine Kombouaré n'a jamais voulu entendre parler d'un départ à moins de 10M€.

Assez actif, notamment en fin de mercato, le FC Nantes s'est renforcé cet été avec l'arrivée de huit nouveaux joueurs. En revanche, côté départs, ce fut plus calme puisque les Canaris n'ont vendu que quatre joueurs (sans compter les départs libres) à savoir Bastien Meupiyou, Junior Diaz, Stredair Appuah et Lohann Doucet. Mais un autre joueur aurait pu partir.

Nantes réclamait 10M€ pour Castelletto

En effet, selon les informations de L'EQUIPE, un départ de Jean-Charles Castelletto a été envisagé cet été. L'ancien Brestois, qui a récemment prolongé jusqu'en 2028, a fait l'objet d'une approche d'un club saoudien rapidement refroidi par les exigences du FC Nantes qui a réclamé 10M€ pour ce transfert.

Un accrochage sans conséquence avec Kombouaré ?

Jean-Charles Castelletto est donc resté au FC Nantes où il a récemment eu un accrochage avec Antoine Kombouaré. Ce week-end, le défenseur central évoluera avec la réserve en N3 et suivra donc de loin le match entre les Canaris et l'OL en Ligue 1. Mais tout serait rentré dans l'ordre.