Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour Luis Enrique ?

Nommé entraîneur du PSG à l’été 2023, Luis Enrique avait signé jusqu’en 2025. Le voilà donc aujourd’hui dans sa dernière année de contrat avec le club de la capitale. Mais aux dernières nouvelles, il était question d’une prolongation pour Luis Enrique. Le fait est qu’un nouveau scénario incroyable est aujourd’hui évoqué : un départ de l’Espagnol au cours de la saison. Faut-il s’attendre à un tel coup de tonnerre ?

Il aura donc fallu attendre ce 1er octobre pour assister à la première défaite de la saison pour le PSG. Et c’est face à Arsenal que le club de la capitale est tombé. Logiquement, il n’y aurait pas de quoi s’inquiéter pour l’avenir de Luis Enrique, d’autant qu’aux dernières nouvelles, on évoquait une prolongation de contrat pour l’entraîneur du PSG. Mais voilà que l’Espagnol est aujourd’hui dans la tourmente notamment en ce qui concerne sa communication face aux médias. De quoi le pousser à terme à quitter le club de la capitale ?

PSG : Incroyable, elle s’excuse après le «bad buzz» avec Luis Enrique https://t.co/aul3f8iHJW pic.twitter.com/3rGMchrlMH — le10sport (@le10sport) October 2, 2024

« Luis Enrique qui démissionne en cours de saison ?? Une éventualité »

Ce scénario ne serait clairement pas à exclure. Et ce mercredi, c’est Mohamed Toubache-Ter qui l’a évoqué sur X. « Luis Enrique qui démissionne en cours de saison ?? Une éventualité !! », a-t-il lâché sur X. Impossible à imaginer il y a peu encore, la démission de Luis Enrique au PSG pourrait donc être une réalité. Journaliste pour Le Parisien, Marc Mechenoua a lui tenu à faire savoir concernant l’Espagnol : « S’il peut démissionner ? Il est capable de tout mais la tendance est à ce qu'il prolonge et que la direction lui laisse les pleins pouvoirs. Il faudra voir comment évolue son équipe en Ligue des champions et s'il parvient à se qualifier. C'est l'un des seuls points qui pourraient le fragiliser ».

Une prolongation pour Luis Enrique ?

Partira ? Ne partira pas ? Il y a quelques jours encore, Luis Enrique ne montrait aucun signe concernant une quelconque volonté de quitter le PSG. Bien au contraire. Alors qu’il est question d’une prolongation de contrat, l’entraîneur parisien faisait savoir : « Je suis dans un projet ici, un projet qui est fait à ma mesure, parfait, auquel je me suis bien adapté. Je n’ai aucun doute que je veux continuer, mais il est évident qu'il y a beaucoup de parties, plus qu’une. L’avenir le dira. Il faut vivre le présent ».

Alors, Luis Enrique pourrait-il quitter le PSG en milieu de saison ?