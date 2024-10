Mbappé : Le PSG plombé par son mercato ?

Thomas Bourseau

Le PSG a raté le coche lors de son premier choc de la saison en Ligue des champions contre Arsenal à l’Emirates Stadium (2-0). La défaite concédée en terres anglaises n’est pas due au hasard du point de vue de Thierry Henry. Quand bien même l’équipe parisienne est plus équilibrée cette saison, elle dispose de certains manquements engendrés par les derniers mercato du Paris Saint-Germain.

En l’espace d’un an, le Paris Saint-Germain a totalement changé de politique sportive. Les têtes d’affiches de l’équipe qu’étaient Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar, Marco Verratti ou encore Sergio Ramos sont toutes parties. Le vestiaire parisien s’est considérablement rajeuni et manque donc inéluctablement d’expérience dans les grands rendez-vous. Sur la pelouse d’Arsenal mardi soir dans le cadre de la deuxième journée de saison régulière de la Ligue des champions, le PSG de Luis Enrique s’est incliné sur le score de 2 buts à 0.

«Ils n'ont pas ce match gagnant, ce game changer qu'ils avaient dans le passé»

Aux yeux de Thierry Henry, ce revers du PSG n’est clairement pas anodin. « Ils n'ont pas ce match gagnant, ce game changer qu'ils avaient dans le passé. Oui, l'équipe est un peu plus équilibrée, on peut voir qu'il y a une idée quand ils approchent l'adversaire, ils savent ce qu'ils doivent faire, mais dans et autour de la surface, à part Bradley Barcola, qui essayait de faire quelque chose, nous n'avons pas vu grand-chose ». a confié la légende d’Arsenal sur le plateau de CBS Sports.

Le PSG diminué sans Verratti et Mbappé ?

D’ailleurs, d’après le médaillé d’argent avec l’équipe de France masculine aux Jeux Olympiques de Paris 2024, l’absence d’Ousmane Dembélé a fait défaut au PSG, mais les décisions parisiennes sur le marché des transferts également, que ce soit pour Kylian Mbappé ou encore Marco Verratti. « Je pense que c'est un jeu différent quand vous avez un (Marco) Verratti, quand vous avez un (Ousmane) Dembélé, qui aurait pu être là mais qui a été puni. Il n'y a évidemment pas Mbappé. L'équipe est bien équilibrée. Ils ont eu le ballon, beaucoup de possession mais c'est à peu près tout. Cela n'a pas suffi ».