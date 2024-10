Mercato : L’OM dégaine 30M€, De Zerbi se lâche !

Thomas Bourseau

Roberto De Zerbi était de passage en conférence de presse ce jeudi après-midi en marge de la réception du SCO d’Angers avant la trêve internationale. L’occasion pour l’entraîneur de l’OM de faire passer un message clair à ses troupes au sujet d’Elye Wahi, recrue estivale à 30M€ qui peine à pleinement s’adapter à l’animation offensive marseillaise.

Pierre-Emerick Aubameyang a été séduit par le pont d’or saoudien d’Al-Qadsiah. Pendant un long moment, les dirigeants de l’OM se sont mis en quatre afin de trouver un accord avec Arsenal pour le transfert d’Eddie Nketiah, sans succès. Finalement, Nketiah a signé à Crystal Palace et l’heureux élu pour l’Olympique de Marseille fut Elye Wahi.

Transferts : Un gros départ se prépare à l’OM ? https://t.co/Ezn6zMG0xC pic.twitter.com/TGhEbm3sNw — le10sport (@le10sport) October 3, 2024

«C'est vrai qu'il a eu un début de saison un peu compliqué»

Le buteur de 21 ans a déposé ses valises à Marseille après que le club phocéen se soit entendu avec le RC Lens pour un transfert à 30M€. Néanmoins, en cinq apparitions avec l’OM, Wahi n’a trouvé le chemin des filets qu’à une seule occasion. De quoi pousser Roberto De Zerbi à monter au créneau en conférence de presse ce jeudi à la veille de la réception d’Angers à l’Orange Vélodrome. « Elye Wahi travaille bien. C'est vrai qu'il a eu un début de saison un peu compliqué puisqu'il est arrivé tard, il n'était pas entièrement à 100%, il ne s'était pas entièrement entraîné et puis il a eu une blessure. Donc il a été en dehors du terrain pendant une semaine, dix jours, et maintenant on attend qu'il réussisse à atteindre son meilleur état de forme ».

«Après c'est sûr qu'il faut aussi que les joueurs l'aident un peu plus»

Par le biais de propos rapportés par Le Phocéen, Roberto De Zerbi a cependant fait passer une requête à son groupe : mettre Elye Wahi dans les meilleures dispositions. « Après c'est sûr qu'il faut aussi que les joueurs l'aident un peu plus pour réussir à le servir au niveau des passes. Jouer ou ne pas jouer, c'est toujours le choix de l'entraîneur, ça dépend de différents facteurs évidemment ».