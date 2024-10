Mercato : Une légende du Real Madrid s’en va, les Français se font allumer

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le Real Madrid a vu partir une légende du club à savoir Toni Kroos qui a décidé de mettre un terme à sa carrière. C'est même la fin d'une ère au sein du club merengue puisque Luka Modric, bien qu'il ait prolongé, est également sur le déclin. Et alors que le club merengue avait préparé leur succession, notamment avec les transferts d'Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga, les deux Français sont pointés du doigt en Espagne.

La fin d'une ère au Real Madrid. Le club merengue continue en effet de perdre les membres de son trio légendaire au milieu de terrain. Après la vente de Casemiro à Manchester United en 2022, c'est Toni Kroos qui a pris sa retraite cet été. Luka Modric, le troisième larron du trio qui a marché sur l'Europe, n'est plus qu'un joueur secondaire du haut de ses 39 ans. Mais le Real Madrid avait préparé leur succession en misant notamment sur deux Français : Eduardo Camavinga et Aurélio Tchouaméni.

Camavinga et Tchouaméni ne font pas oublier Kroos

Mais alors que leur évolution était saluée lorsqu'ils pouvaient encore s'appuyer sur Toni Kroos, les deux Français sont désormais pointés du doigt. A tel point que la presse espagnole ne les épargne pas au lendemain de la défaite sur la pelouse du LOSC en Ligue des champions. « Tchouameni continue de susciter de nombreux doutes », s'inquiète ainsi AS qui souligne que l'ancien Monégasque n'a récupéré que trois ballons contre le LOSC. « Un chiffre insignifiant pour un joueur à son poste », regrette le quotidien madrilène qui conclut par une note très pessimiste au sujet de la capacité d'Aurélien Tchouaméni à faire oublier Toni Kroos « une tâche compliquée qui lui échappe de plus en plus ».

«Ils ne conviennent pas au style de jeu du Real Madrid»

Un sentiment partagée par Predrag Mijatović. La légende du Real Madrid s'est exprimée au micro de La Cadena SER et n'a pas manqué d'afficher son inquiétude concernant le milieu de terrain de La Casa Blanca. « Aujourd'hui, Modric m'a manqué, Kroos m'a manqué, un joueur similaire m'a manqué.... Et je pense que Tchouameni, Camavinga et Valverde sont trop musclés, trop durs et ne conviennent pas au style de jeu du Real Madrid », constate l'ancien attaquant madrilène après la défaite du club merengue contre Lille.