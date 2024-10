Mercato : Un «excellent joueur» signe à l’OM, c’est la panique pour Wahi !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Compte tenu de la grave blessure de Faris Moumbagna, l’OM a décidé de recruter Neal Maupay pour compenser l’absence de l’attaquant camerounais. Un recrutement qui met d’ailleurs en danger Elye Wahi qui pensait bien être le titulaire indiscutable au poste d’avant-centre du club phocéen.

Durant le mercato estival, l'OM a largement remanié son effectif, notamment son secteur offensif. Dans cette optique, Elye Wahi a débarqué pour 30M€, bonus compris, en provenance du RC Lens. Il a débarqué pour remplacer Pierre-Emerick Aubameyang afin d'occuper le poste de titulaire avec Faris Moumbagna en doublure. Mais l'attaquant camerounais s'est gravement blessé, poussant l'OM à recruter Neal Maupay ce qui a rebattu les cartes dans la hiérarchie comme le souligne Marc Libbra.

Wahi menacé par Maupay ?

« Il est en manque de réussite, même s’il a déjà marqué un penalty. Il n’y a rien à dire sur son implication, mais s’attendait-il à cette pression ? Quand on vient de Lens et Montpellier et qu’on arrive à Marseille, c’est toujours exceptionnel, mais dès qu’on porte le maillot, c’est autre chose. Ici, tu dois vivre avec cette folie furieuse du matin au soir », lâche l’ancien joueur de l’OM dans les colonnes de La Provence avant de poursuivre.

«Maupay est un excellent joueur»

« En plus, on s’est régalé avec (Alexis) Sanchez et (Pierre-Emerick) Aubameyang avant lui, et on l’a tout de suite comparé. Mais on ne compare pas deux grands joueurs comme Sanchez et "Aubame" avec un jeune de 21 ans. L’arrivée de Neal Maupay, qui pour moi est un excellent joueur, n’aide pas non plus dans sa construction. Il avait une doublure (Faris Moumbagna), puis il y a eu une blessure, et il voit débarquer un joueur qui a évolué en Premier League et en Championship, plus âgé et plus expérimenté, une valeur sûre. Ça peut jouer dans la tête », ajoute Marc Libbra.