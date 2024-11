Transferts : Le PSG lui a fait une offre qu’il n’a pas pu refuser !

Thomas Bourseau

Le PSG est sans contestation possible un club très attractif pour les joueurs de football. Hormis le projet sportif et les installations flambant neuves à Poissy au centre d’entraînement, la ville de Paris en elle-même est très vendeuse au moment de la décision. Et Marco Asensio ne s’est pas caché du fait qu’elle pesé dans sa réflexion.

Marco Asensio n’avait connu que le football espagnol entre 2013 et 2023 à Majorque, l’Espanyol Barcelone et au Real Madrid. Après trois Ligues des champions raflées avec la Casa Blanca, le milieu offensif espagnol a quitté le club de son coeur pour relever un nouveau défi au PSG. En juillet 2023, Asensio est devenu un joueur du Paris Saint-Germain et il se trouve qu’il est immédiatement tombé amoureux de la ville et du club.

«C'est un moment agréable, spécial et nouveau»

Pour les médias du Paris Saint-Germain, Marco Asensio a partagé ses premiers pas au Campus PSG qui ont été « agréables » et « spéciaux » selon les dires du principal intéressé. « Mon premier jour au PSG, j'ai tout de suite fait la connaissance des employés, j’ai découvert les installations et rencontré mes coéquipiers. C'est un peu toute la structure du club et je voulais vraiment connaître tout le monde, pour pouvoir m'intégrer le plus rapidement et il a été vraiment très facile de travailler avec tout le monde. C'est un moment agréable, spécial et nouveau. Pour moi aussi, c'est génial ».

«Paris est une ville spectaculaire»

L’atout du PSG qui peut convaincre plus d’un joueur est Paris. La ville lumière, culturellement riche, a ravi Marco Asensio qui s’est confié sur ses premières impressions de la capitale. « Ma première visite à Paris s'est déroulée dans le centre-ville, le musée du Louvre et la visite de la Tour Eiffel. Paris est une ville spectaculaire. C'est une ville très agréable, les gens m'ont très bien accueilli. Je suis donc ravi d'être ici à Paris et de vivre dans cette ville ».