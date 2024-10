Mercato - OM : Le nouveau Aubameyang a signé ?

Thomas Bourseau

Elye Wahi (23 ans) est passé du RC Lens à l’OM à l’intersaison contre un chèque de 30M€. Mais pour le moment, les performances de l’attaquant français ne sont pas à la hauteur de l’investissement effectué par la direction marseillaise. Toutefois, Marc Libbra temporise en s’appuyant sur le cas Pierre-Emerick Aubameyang. Explications.

Pierre-Emerick Aubameyang a été l’arme offensive fatale de l’OM la saison passée. En attestent les 30 buts marqués toutes compétitions confondues sans oublier ses 11 passes décisives quand bien même ses débuts furent poussifs sur le plan comptable avec l’Olympique de Marseille. Une révélation tardive de la part d’Aubamayang que Marc Libbra n’a pas oublié au moment d’évoquer les débuts compliqués d’Elye Wahi à l’OM.

«Aubameyang a mis deux mois pour se relever, puis il a été exceptionnel»

Ancien joueur de l’OM, Marc Libbra s’est confié à La Provence sur le manque de réalisme d’Elye Wahi (1 but en 5 matchs disputés avec l’Olympique de Marseille). Recruté au RC Lens cet été pour 30M€ environ, l’avant-centre français doit bénéficier d’un peu plus de temps et de moins de critiques comme l’a prouvé l’exemple Pierre-Emerick Aubameyang à l’occasion de l’exercice précédent. « Il est en manque de réussite, même s’il a déjà marqué sur penalty. Il n’y a rien à dire sur son implication, mais s’attendait-il à cette pression ? Quand on vient de Lens ou de Montpellier et qu’on arrive à Marseille, c’est toujours exceptionnel, mais dès qu’on porte le maillot, c’est autre chose. Aubameyang a mis deux mois pour se relever, puis il a été exceptionnel. C’est facile de taper sur Wahi. Mais c’est peut-être l’avenir de l’OM, il ne faut pas le cramer ».

Libbra se livre, Wahi est «peut-être l’avenir de l’OM»

« Il faut lui en laisser pour qu’il retrouve la confiance. On se dit que la venue d’Angers va être facile, qu’il pourrait en profiter, mais le SCO va venir faire le match de sa vie, même s’il n’a pas gagné un match. À lui de bosser, de ne pas écouter ce qui se dit autour de lui et de prouver qu’il est capable de porter et de jouer à l’OM ». a conclu Marc Libbra au quotidien régional. Le décor est planté.