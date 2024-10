Mercato - PSG : «C'est fou», il hallucine après ce transfert à 50M€

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Manuel Ugarte a quitté le PSG. Après avoir passé seulement une saison à Paris, l'international uruguayen a signé à Manchester United, et ce, pour une somme proche de 50M€. Interrogé sur le transfert de Manuel Ugarte, Marco van Basten a estimé que les Red Devils avaient payé trop cher.

Lors de l'été 2023, le PSG s'est offert les services de Manuel Ugarte, offrant environ 60M€ au Sporting. Et après avoir joué seulement une année à Paris, le milieu de terrain de 23 ans a déjà fait ses valises.

PSG : Manchester United a payé 50M€ pour Ugarte

Devenu indésirable aux yeux de Luis Enrique, Manuel Ugarte n'est plus un joueur du PSG. En effet, le club de la capitale a vendu l'international uruguayen à Manchester United lors du dernier mercato estival, et ce, pour une somme proche de 50M€.

«Des joueurs qui ne sont pas bons»

Lors d'un entretien accordé à Ziggo Sport, Marco van Basten a affirmé que Manchester United avait fait une grosse erreur de casting en recrutant Manuel Ugarte, surtout à ce prix-là. « J'ai vu un nouveau joueur, Ugarte, ou quelque chose comme ça. Cinquante millions d’euros ! Et puis, je me suis dit : comment peut-il se balader comme ça ? C’est fou tout l’argent qu’ils ont dépensé pour des joueurs qui ne sont pas bons », a pesté la légende néerlandaise, qui a évolué à l'AC Milan et à l'Ajax.