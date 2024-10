Mercato - PSG : Un transfert historique du côté de l’OM ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Malgré la polémique, l’OM a décidé d’aller jusqu’au bout cet été et de boucler le transfert de Mason Greenwood. Moyennant environ 30M€, le club phocéen s’est offert les services de l’Anglais en provenance de Manchester United. Mais voilà que le numéro 10 olympien pourrait ne pas s’éterniser sur la Canebière. Il est déjà question d’un transfert pour Greenwood, annoncé notamment dans le viseur du PSG. Le club de la capitale doit-il alors recruter l’attaquant de l’OM ?

Un an et puis s’en va ? Auteur d’un début de saison en boulet de canon, Mason Greenwood a fait forte impression après son arrivée à l’OM. Numéro 10 dans le dos, l’Anglais fait vibrer les fans du club phocéen, tout en tapant visiblement dans l’oeil de certains clubs européens. En effet, ce mardi, The Sun a fait savoir que Greenwood était notamment dans les petits papiers du FC Barcelone, qui pourrait proposer 72M€ pour le joueur de Roberto De Zerbi. Cela serait alors un transfert historique pour l’OM puisque jusqu’à présent, la plus grosses vente du club phocéen est celle de Michy Batshuayi à Chelsea pour 39M€.

Le PSG intéressé par Greenwood ?

Mais voilà que le FC Barcelone ne serait pas le seul club intéressé par Mason Greenwood. En effet, selon la presse britannique, le PSG aurait aussi inscrit le nom du numéro 10 de l’OM dans ses petits papiers. Tandis qu’Adrien Rabiot a trahi le club de la capitale pour signer à Marseille, l’Anglais pourrait-il fait l’inverse ? La porte ne serait pas fermée à en croire le clan Greenwood, qui a confié : « Il adore la France. Il a été accueilli à bras ouverts et adore la vie dans le championnat ».

Du beau monde à recruter à l’OM ?

Mason Greenwood est-il pour autant la personne à recruter à l’OM pour le PSG ? Outre l’Anglais, il y a également d’autres profils intéressants sur la Canebière. On peut ainsi citer Elye Wahi, Luis Henrique, Jonathan Rowe, Pierre-Emile Hojbjerg, Ismaël Koné ou encore Leonardo Balerdi. Sans oublier également Roberto De Zerbi, nouvel entraîneur de l’OM, qui a toutefois signé un contrat de 3 ans cet été.

Alors, le PSG doit-il recruter Mason Greenwood ?