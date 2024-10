Mercato - OM : Son père a failli faire capoter son transfert !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir obtenu la montée en Ligue 2 avec Libourne-Saint-Seurin, Mathieu Valbuena avait signé son premier contrat professionnel avec l’OM lors de l’été 2006, dans le cadre d’un transfert estimé à 800 000€. Mais plutôt que de rejoindre Marseille, le milieu offensif aurait pu prendre la direction du Stade Rennais, ce qu’aurait préféré son père.

Recruté dans l’anonymat le plus total et malgré des débuts très compliqués, Mathieu Valbuena a fini par s’imposer à l'OM, où il a joué entre 2006 et 2014. Élu meilleur joueur de National sous les couleurs de Libourne-Saint-Seurin, avec qui il a obtenu la montée en Ligue 2, le milieu offensif aujourd'hui âgé de 40 ans avait été recruté par Marseille, où il a signé son premier contrat professionnel, dans le cadre d’un transfert estimé à 800 000€.

« J’aurais pu rejoindre Rennes avant d’aller à Marseille »

L’OM n’était pas le seul club intéressé et Mathieu Valbuena aurait alors pu donner sa préférence au Stade Rennais. « En début de carrière, j’aurais pu rejoindre Rennes avant d’aller à Marseille en 2006. J’avais eu un rendez-vous avec Pierre Dréossi (alors manager du Stade Rennais). Mais c’est vrai qu’à partir du moment où j’ai eu la possibilité d’aller à Marseille, mon choix était fait », a confié Mathieu Valbuena dans un entretien accordé à Ouest-France.

« Mon père n’était pas tout à fait d’accord. Il aurait préféré que j’aille à Rennes »

Le père de l’ancien international français (52 sélections) aurait d’ailleurs préféré qu’il rejoigne le Stade Rennais plutôt que l’OM : « Même si mon père n’était pas tout à fait d’accord. Il aurait préféré que j’aille à Rennes, parce qu’on sait très bien qu’à Marseille, c’est très difficile pour un jeune joueur de pouvoir s’imposer tout de suite. Mais voilà, j’ai choisi la difficulté, et quelque part, j’ai réussi mon pari en m’imposant à l’Olympique de Marseille. » Mathieu Valbuena aura finalement remporté cinq trophées avec l’OM, un championnat de France (2010), trois Coupes de la Ligue (2010, 2011, 2012) et un Trophée des champions (2010).