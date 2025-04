Fiasco à l'OM, il confirme son calvaire !

La rédaction

Ismaël Koné revient sur son difficile passage à l'OM, où il n'a pas réussi à s'imposer sous Roberto De Zerbi. Prêté à Rennes en février, il marque un superbe but contre Angers. Dans le vestiaire rennais, le canadien s'est exprimé sur son ressenti depuis son arrivée à Rennes.

Arrivé à l'OM en provenance de Watford l'été dernier pour 12 M€, Ismaël Koné n'a jamais réussi à s'imposer dans la cité phocéenne sous les ordres de Roberto De Zerbi. Décevant, l'international canadien a finalement quitté l'OM sous forme de prêt en février pour rejoindre le Stade Rennais. Koné comptabilise 1 but et 1 passe décisive en 7 rencontres avec Rennes.

«Un passage à l'OM très difficile»

Ce dimanche, le Stade Rennais affrontait le SCO Angers dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1. Remplaçant au début du match, Ismaël Koné est entré peu après l'heure de jeu, un coaching gagnant de Habib Beye qui a vu l'ancien milieu de l'OM marquer le but du break d'une superbe frappe dans la lucarne. L'international canadien s'est d'ailleurs exprimé sur son aventure à l'OM dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube du Stade Rennais :

«Je voulais juste vous dire merci parce que les 7 derniers mois que j’ai vécus ont été très difficiles.»

«J’ai eu beaucoup de coups bas»

Ismaël Koné revit sous les couleurs du club breton. «Et même dans ma jeune carrière, j’ai eu beaucoup de coups bas et c’était difficile de revenir. Quand je viens au quotidien et que je vois tout le monde, franchement, ça m’a juste redonné le sourire ! J'ai aussi compris à quel point c’était important d’apprécier ce sport. Pas tout le monde n’en a l’opportunité (de le faire), on a tous des amis qui n’ont pas pu signer pro et nous sommes les représentants de ces gens-là. Merci !» continue l'ancien joueur de l'OM.