C’est confirmé, l’OM est vendu !

Cela fait désormais plusieurs années que le sujet de la vente de l'OM alimente la chronique et fait rêver les Marseillais. Thibaud Vézirian a de nouveau évoqué ce dossier, et continue d'assurer que tout est bouclé. Il parle même de masterclass pour qualifier son enquête lancée il y a quatre ans.

Cela fait désormais quatre ans que Thibaud Vézirian assure que l'OM est vendu. Lors de sa première intervention sur le sujet, il promettait même que tout était bouclé et que le communiqué pour officialiser l'arrivée d'un nouvel investisseur était en cours de relecture. Mais quatre plus tard, les juristes n'ont visiblement toujours pas validé ce communiqué. Par conséquent, le timing suscite clairement des doutes sur le sujet de la vente de l'OM. Mais Thibaud Vézirian reste fidèle à ses convictions et ses informations. L'OM est vendu.

«C’est une masterclass, tu verras ça en temps et en heure»

« Mon flop sur la vente OM ? On en a largement assez parlé, je pense que c’est une masterclass plutôt qu’un flop. Donc c’est un méga top. Tu t’en rendras compte en temps et en heure. Si pour toi, tout est normal tout ce qui se passe dans ce club, économiquement, sportivement, au niveau de la gestion générale, vis comme ça, il n’y a aucun problème. Au contraire, c’est une masterclass, tu verras ça en temps et en heure, avec lucidité », lance-t-il à l'occasion d'un live sur sa chaîne Twitch.

«Il y a encore des gars comme toi qui sont à côté du sujet»

Visiblement agacé que ses informations soient remises en question, Thibaud Vézirian en rajoute une couche : « Désolé d’avoir révélé tous les détails, d’avoir bossé 4 ans pour être transparent et honnête avec les supporters. Il y a encore des gars comme toi qui sont à côté du sujet. Dans la rue, tout le monde vient me voir pour dire : "Faut mettre les œillères pour ne rien voir" ».