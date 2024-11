Vente OM : Macron impliqué ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cela fait maintenant plusieurs années que le feuilleton de la vente de l’OM ne cesse de faire de parler. Un dossier à propos duquel Thibaud Vézirian ne cesse d’assurer que la cession est imminente. Voilà d’ailleurs qu’il vient d’évoquer à nouveau le sujet de la vente de l’OM, parlant notamment de l’implication d’un certain Emmanuel Macron.

Officiellement, aujourd’hui, c’est Frank McCourt qui est toujours le propriétaire de l’OM. Malgré tout, depuis plusieurs années, Thibaud Vézirian assure que le club phocéen est vendu et que l’Américain va passer la main. Aucun signe d’officialisation toutefois pour le moment, mais cela n’empêche pas le journaliste de rajouter de l’huile sur le feu…

Vézirian a parlé de la vente de l’OM avec Macron

A l’occasion d’un live sur Twitch, Thibaud Vézirian a notamment été interrogé pour savoir si Emmanuel Macron était au courant ou non de la vente de l’OM. Le journaliste a alors assuré : « Macron est au courant ? J’étais à l’Elysée le 24 avril, j’en avais parlé qu’on avait parlé du sujet un petit peu, rapidement, en off ».

« C’est logique de superviser tous les plus gros dossiers de l’Etat »

« Si le président de la République ne sait pas ce qui se trame au niveau de la ville de Marseille, il y a un très gros problème. C’est logique de superviser tous les plus gros dossiers de l’Etat. C’est normal. En plus un supporter comme ça. Et le foot français, en mode survie actuellement, a bien sûr besoin pour sa survie d’un grand OM », a-t-il ensuite ajouté concernant Macron et cette vente de l’OM.